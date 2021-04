Juan Víctor, expareja de Andrea San Martín, dijo desconocer desde cuándo ella ha empezado a vincularse con Sebastián Lizarzaburu.

En declaraciones para “Amor y Fuego”, Juan Víctor respondió: “No sé ¿Cómo es que ellos hayan retomado una relación?, ¿Cómo han empezado? No sé porque no ando pendiente de sus vidas, pero si ella está bien y va a estar bien, chévere, qué gusto”.

Sobre si es de su agrado de que Sebastián Lizarzaburu pase tiempo con su hija, Juan Víctor indicó que así no le guste, no puede hacer nada.

“Es que si me agrada o desagrada, yo no puedo tener mayor voz, porque no podría ni con un papel impedir que mi hija comparta con alguien”.

Finalmente acotó: “Yo prefiero simplemente no meterme, ni crear un mal clima entre la familia de las bebés, porque más adelante así yo no quiera, voy a tener que compartir con él no”.

