La influencer Andrea San Martín rompió su silencio tras las fuertes acusaciones de Juan Víctor Sánchez en su contra. Durante la entrevista, la ‘ojiverde’ habló de la demanda de alimentos que interpuso contra su expareja.

Y es que según Andrea San Martín, decidió demandar a Juan Víctor Sánchez porque le pasa solo 800 soles mensuales para los cuidados de su hija de 3 años.

“La pensión de alimentos de mi hija era de 800 soles, de esos 800 soles hubo una época que me pasó 0 soles al mes, y yo nunca lo he criticado, jamás he salido a hablar mal de él. ¿Por qué? Porque de alguna forma sabía que trabajábamos en equipo”, manifestó.

Asimismo, Andrea San Martín explicó que pidió un aumento de la pensión, pero Juan Víctor no quiso aceptar: “En la conciliación yo le pido 1500 soles y el señor no quiso aceptar porque dijo que con los 800 era más que suficiente, es ahí donde toca hacer la demanda de alimentos, donde el juez lo que te solicita es un cuadro global de absolutamente todos los gastos”.

Según la ‘ojiverde’, por esta razón hizo un cálculo de más de 7 mil soles respecto a los gastos de su hija: “No es que solamente sea de la bebé, sino que es un cuadro global de lo que la madre gasta a nivel familiar, global”.

Recordemos que Juan Víctor Sánchez afirmó que pasaba una pensión de alimentos pese a que llevaba una “tenencia compartida” de palabra con Andrea San Martín, ya que él se hacía cargo de su hija 14 días al mes.

