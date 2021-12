Luego de la polémica por maltrato infantil en contra de su hija, Andrea San Martín rompe su silencio y revela el por qué Juan Víctor estaría armando todo con mentiras.

“Primero me piden residencia, luego hacen una denuncia con hechos pasados, después consiguen declaraciones, luego piden tenencia y después me amenazan públicamente con quedarse con mi hija”, fue así como Andrea reveló que algo no le “cuadra” sobre cómo están sucediendo las cosas.

Andrea además reveló que ha perdido “un montón de trabajos” por esta crisis mediática que está viviendo, además señaló que lo que contaron las nanas que apoyan a Juan Víctor, es mentira.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Yahaira sobre su relación con Pancho Rodríguez