Stefany Camus respondió a Jean Deza por dejarla mal parada en sus declaraciones acerca del ampay e indicó que en ese ‘apart hotel’, pasó de todo, pese a ello, el pelotero y su pareja Gabriela, continúan saliendo juntos.

“Qué pasa con las mujeres de hoy”, fue así como Magaly Medina se mostró indignada por ver aún juntos a Jean Deza y Gabriela, pese a que Stefany Camus, reveló que ella no dijo nada porque quería hacerlo quedar bien y que en ese apartamento “pasó de todo”.

“Lo que pasa es que tenemos todavía cosas que, se vienen fiestas y todas esas cosas, pero no, nosotros todavía no, tenemos que plantear cosas que tenemos que arreglar”, fue así como Gabriela señaló que no han vuelto, pero que tampoco terminaron.

Magaly Medina se burló de que Gabriela no le termine a Jean Deza porque “se vienen fiestas”, y le recomendó que por lo menos se demore un poquito.

