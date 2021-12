¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se calló nada y arremetió contra Dalia Durán, a quien tuvo como invitada en su set durante la última edición de su programa. Y es que todo se dio a raíz de la gran polémica que se ha creado, tras las declaraciones de la cubana defendiendo a su exesposo y agresor, John Kelvin.

“Para qué diablos nosotros hacemos campañas, apoyamos, movemos todo el aparato judicial con toda la fuerza, y ahora tú porque quieres sacar a John Kelvin, vas y desdices todo. Dices que es un buen esposo, osea él es un santo acá, tú lo quieres dejar así”, comenzó a increparle la conductora.

Por su parte, la modelo trató de explicar por qué dijo que quería ver libre al padre de sus hijos y aseguró que se encuentra aún en un “proceso de sanación”, tras ser brutalmente agredida por el cumbiambero.

“Yo no he dicho eso y no pretendo justificar todo lo que pasó con él. Yo no me escondo, por eso estoy dando la cara (...) y por eso pido disculpas a las mujeres que se han visto afectadas por mi declaración. Yo no estoy defendiendo a alguien, pero todo es un proceso, estoy en la etapa de sanación”, expresó Dalia.

“Yo por John no siento absolutamente nada, solo lo veo como el padre de mis hijos. Recién estoy asimilando muchísimas cosas y entendiéndolas nuevamente gracias a mi psicóloga”, agregó bastante sentida.

Frente a ello, la popular ‘Urraca’ dejó abierta la posibilidad, que con las nuevas declaraciones que dio Dalia Durán a la justicia, John Kelvin podría obtener su libertad.

“Su abogado ahora utiliza tu testimonio para que a él le den la libertad y seguramente, aunque espero que no sea así, algún juez se convencerá y de repente salga libre”, finalizó diciendo la periodista.

