En declaraciones para ‘Magaly TV, La Firme’, la cubana Dalia Durán sorprendió a propios y extraños al pedir la liberación de su expareja y padre de sus pequeños, John Kelvin, preso por por violencia física y sexual contra ella.

La extranjera tuvo una reacción impensada y aseguró que el cumbiambero no es un delincuente y no debería estar rodeado de ladrones y de drogadictos.

“Ahí donde él está, están los delincuentes, la gente que roba, los drogadictos, las personas que se dedican a comercializar. Él no es un delincuente, si me tengo que parar de cabeza y si tengo que ir a buscar a la fiscal a donde la tenga que ir a buscar lo haré porque John ama a sus hijos y yo no creo que él vuelva a cometer una tontería o que me toque, o que me quiera hacer algo, no creo, ese chico no tiene antecedentes”, indicó en un inicio.

“Jamás pensé que John se iba a ir preso o sea nunca fue mi deseo verlo tras las rejas y mucho menos que lo traten de la manera que lo han tratado. (…) Para mí, como mamá, es doloroso y mi hijo en algún momento va a ver eso”, agregó.

Dalia Duran pidió que le den comparecencia restringida y que lo sometan a trabajo comunitario, pues tiene derecho a estar con sus hijos en Navidad.

