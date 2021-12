Tras haberse casado con Yadira Cárdenas el pasado sábado, el salsero Josimar sorprendió a sus seguidores al afirmar que espera con ansias el nacimiento de su hija con María Fe Saldaña, que esta próxima a nacer.

“Contando los días para conocerte, hija mía. Mi Jeilani, papito te amo”, escribió el salsero en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el ‘rey de la salsa perucha’ no soportó las críticas que se dieron luego de su mensaje a su pequeña y lanzó una advertencia contra todos sus detractores.

“Día de limpieza. Limpiando las redes de personas negativas que no suman, serán bloqueadas. No aceptamos ‘haters’ en este Instagram. Si no te gusta lo que vez, no me sigas y punto, asunto solucionado”, escribió Josimar en otra historia.

Antes de su casamiento, se conoció que el matrimonio de Josimar llevado a cabo hace algunos años aún tenía validez. Por ello, tras su matrimonio, el intérprete podría estar cometiendo bigamia, por lo que sería deportado de Estados Unidos.

Foto: (Instagram/@josimarfideloficial).

