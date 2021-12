CAMBIA DE POSTURA. La cubana Dalia Durán no pudo ocultar su molestia desazón al saber que su expareja John Kelvin, quien está preso por agredirla físicamente, no saldrá de la cárcel por Navidad. La modelo sorprendió a todos al manifestarse en contra de la decisión del Poder Judicial.

La madre de familia pidió que el cantante de cumbia salga de prisión para que pueda estar con sus hijos en las fiestas navideñas.

“Creo que hay algo detrás de esto y es abuso de autoridad, John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, declaró para El Popular.

“No soy quien para perdonarlo, solo quiero ver a mis hijos felices y que puedan disfrutar de su padre como todo niño, por qué tanto daño, ya fue suficiente, todos estamos sufriendo muchísimo”, añadió.

En declaraciones a referido medio, la extranjera señaló que John Kelvin está en prisión por un motivo imperdonable, pero su pedido lo hace por el bien de sus pequeños hijos.

“El jamás fue un mal padre, hay mucho amor y eso me parte el alma como madre. Faltó como mi esposo, no me respetó, está bien, pero ya fue suficiente, creo que si no hay más nada que investigar y he sido clara, entonces por qué siguen teniéndolo preso cuando no es ningún delincuente”, precisó Dalia.

“Todos sabemos lo que me hizo como esposo, pero aquí estamos hablando de cinco meses, ya está privado de su libertad, lo han tratado de lo peor. Ya tuvo lo que merecía, me parece suficiente. Se han empeñado en dejarlo ahí, lo peor es que no desean escucharme como agraviada”, sentenció.

