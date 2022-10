No quiere saber nada. En las últimas horas, se han viralizado las fotos de Sebastián Lizarzaburu feliz a lado de 3 señoritas en bikini que aparentemente eran parte de una activación y ese sería el motivo por el que los reporteros de ‘Amor y Fuego’ decidieron abordar a la ‘ojiverde’.

La influencer decidió contar lo que había pasado en redes sociales, anticipándose a la promoción del programa: “El día de hoy un reportero de ‘Amor y Fuego’ se acercó al lugar donde estaba trabajando y me consultó sobre temas personales de los que en más de una oportunidad he dicho, no voy a referirme”.

Horas después, fue lanzada la promoción de ‘Amor y Fuego’ y Andrea, con capturas de pantalla, indicó las partes que habrían sido manipuladas, mostrando respuestas a preguntas diferentes: “Tengo que precisar que mi respuesta nunca fue a su pregunta inicial”.

Descargo de Andrea San Martín | Imagen compuesta 'Ojo'

