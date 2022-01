La influencer Andrea San Martín reveló que le hackearon su cuenta de Facebook y su correo electrónico en plena Navidad. A través de Instagram Stories, la ‘ojiverde’ aseguró que alguien está “invirtiendo” para dañarla y evitar que siga trabajando.

“Quería comentarles que mi Facebook fue hackeado, no les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, estas personas están queriendo hacerlo una tras otra vez, me imagino que deben estar invirtiendo bien para poder dañarme, pero no”, comentó.

“El 24 de diciembre me reportaron como fallecida y me quitaron el Facebook, hice las cosas que tenía que hacer para comentarle a Facebook que yo seguía viva y coleando”, agregó la influencer, quien explicó que hackearon sus redes sociales en fechas festivas.

“Ese día cambiaron mi cuenta personal, mi correo, absolutamente todo, se metieron a chismear absolutamente todo, y luego de eso esperaron otra fecha festiva, me imagino que para... no sé, me podrían haber hackeado al día siguiente, pero no, esperaron al 31 de diciembre para poder, me imagino, malograr la fecha o lo que sea, pero me va y me viene”.

“Sí me afecta por el tema de mi trabajo obviamente, que en mi Facebook tenía mis seguidores y esa es mi chamba y ustedes saben que, a pesar de que yo tengo otros trabajos porque nunca me voy a quedar en cero, si eso es lo que pretenden, yo mañana me pongo a vender caramelos y me da igual”, explicó Andrea San Martín.

Y pese a que podría denunciar lo ocurrido, la influencer aseguró que solo intentará reportar la cuenta: “A pesar de que esto es un delito penal y puedo ir a denunciar y toda la vaina, ya siento la mala vibra, entonces prefiero reportarlo (...) Sea quien sea, o no tiene nada que hacer o tiene mucha envidia o quiere algo, pero la cosa es que no tiene escrúpulos”.

“Para cerrar el tema le envío un saludo que estoy segura lo va a ver la persona que me ha hackeado porque me stalkea todos los días, estoy segurísima, espero que haya pasado una linda Navidad y un feliz Año Nuevo pensando en mí”, fue el mensaje que Andrea San Martín envió a su hacker.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

