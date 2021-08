Juan Víctor Sánchez, la expareja de Andrea San Martín, reveló que ya se encuentra viajando hacia Lima tras pasar casi un mes en Estados Unidos con sus hijos.

A través de Instagram, Juan Víctor Sánchez compartió varias fotos y videos del viaje de retorno junto a Sebastián, su hijo mayor, y la pequeña Lara.

Foto: Instagram @juanvictors_

“Empezamos”, escribió Juan Víctor desde el aeropuerto de San Francisco, ciudad en la que vive su familia.





Durante el viaje, Juan Víctor le celebró el cumpleaños por adelantado a la pequeña Lara, quien en las próximas semanas cumplirá 4 años.

Por su parte, Andrea San Martín tuvo que aclarar que todavía no era el cumpleaños de Lara, ya que recibió ataques tras las publicaciones de Juan Víctor.

“No saben cuántos mensajes he recibido a lo largo de este tiempo que Lara no ha estado en mi casa, diciendo que no extraño a mi hija porque no posteo nada de ella, no sé, tantas cosas, hasta del cumpleaños, ni siquiera ha sido el cumpleaños de Lara”, respondió la ‘ojiverde’.

