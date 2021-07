La influencer Andrea San Martín contó que recibió críticas por no publicar nada sobre su hija mientras se encuentra de viaje con su padre en Estados Unidos. Asimismo, aclaró que todavía no es el cumpleaños de su hija.

Y es que días atrás, Juan Víctor Sánchez celebró el cumpleaños de Lara junto a su familia en Estados Unidos. Pero se trató de una celebración adelantada, ya que pronto volverán al Perú.

“No saben cuántos mensajes he recibido a lo largo de este tiempo que Lara no ha estado en mi casa, diciendo que no extraño a mi hija porque no posteo nada de ella, no sé, tantas cosas, hasta del cumpleaños, ni siquiera ha sido el cumpleaños de Lara”, respondió Andrea San Martín en Instagram.

Asimismo, la ‘ojiverde’ aclaró que ya tiene todo listo para la fiesta de Lara: “Estoy confirmando primero el lugar, la decoración ya la tengo, los bocaditos ya los tengo, la torta igual. Toda esa parte ya, pero la locación es lo que estoy viendo todavía porque estaba buscando un sitio abierto, donde los niños puedan jugar, además van a ser 5″.

“Las redes no son la vida real, no salgan de órbita gente! Me crean peleas, suponen sobre mi relación, etc, etc! Y usualmente ignoro esos mensajes porque no tienen sentido pero de vez en cuando es bueno hacerles pisar tierra”, fue la respuesta de Andrea San Martín a sus detractores.

De otro lado, Andrea San Martín contó que Sebastián Lizarzaburu la engríe, pero no con regalos: “Creo que el tema de “sorpresas” “regalos” no, pero más que todo es servicial. Por ejemplo, ahora que estuve enferma me dejaba descansar y estaba atento a todo lo que necesitara... Yo soy lo contrario, a mí me da flojera y prefiero dar regalos. Así nos entendemos”.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

