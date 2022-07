El peso es algo importante para Andrea San Martín, ya que semanas atrás, confesó que se estaba sometiendo a un tratamiento para bajar de peso, ya que quería sentirse mejor de salud y de ánimo, eso no evita que la exmodelo recuerde con nostalgia su figura antes de ser madre.

“2 hijas antes”, fue el mensaje que acompañó la foto que compartió Andrea San Martín, quien fue una de las modelos más cotizadas y ‘chica reality’ antes de ser madre y al parecer lamenta no tener esa figura, ya que añadió un sticker de un personaje llorando.

Andrea San Martín no se quedará con las ganas de recuperar su figura, porque ella decidió someterse a un procedimiento médico para volver a su peso ideal: “Tengo principio de diabetes y eso es una enfermedad que predomina en mi familia, así como tendencia a otras enfermedades que no quiero desarrollar porque me quiero sana”, la rubia añadió que sería una forma de evitar enfermedades a futuro.

La figura de Andrea San Martín antes de ser madre

