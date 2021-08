La influencer Andrea San Martín se emocionó hasta las lágrimas al recordar su niñez. A través de Instagram, la ‘ojiverde’ compartió con sus seguidores las costumbres de su familia y no pudo evitar quebrarse.

“Si era mi cumpleaños iba a llegar mi mamá con mis hermanas, con mi papá, todos juntos a mi cuarto y me iban a despertar (...) me traían una torta y me cantaban Happy Birthday, eso era fijo, de todas maneras, era una costumbre bien bonita que hasta me da sensación de recuerdos bien bonitos porque obviamente ya cuando nos fuimos a vivir todas por separado, no pudimos hacer más eso”, contó Andrea San Martín con la voz entrecortada.

Poco después, la influencer no pudo más y empezó a llorar: “Esa costumbre yo sí la he arrastrado a mi casa. ¡Me da pena! (...) yo trato de hacer reuniones familiares por el tema de cumpleaños, o sea, de mantener eso”.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu explicó que sus padres consentían a ella y a sus hermanos en sus cumpleaños: “Mis hermanos todavía no tienen hijos, pero cada uno ya voló del nido. Sí siento que fueron muy especiales todos los cumpleaños (...) tampoco es que hayamos tenido los súper mega cumpleaños que ahora yo puedo hacer para mis hijas, pero el tema de cumpleaños siempre ha sido bien especial para mí, como por ejemplo Sebastián”.

“Hay cosas que se te quedan por el resto de tu vida y hay cosas en mi familia pues que todos pensamos totalmente distintos. En verdad los cuatro hermanos somos súper distintos, solamente mi hermano y yo somos más parecidos”, agregó.

“Mis papás sí me enseñaron mucho a hacer esas actividades familiares y se vivían súper lindas. Son mis mayores recuerdos hasta mis 15 años que fue el último cumpleaños que celebré con mi papá”.

Andrea San Martín admitió que aunque ya aprendió a vivir sin su papá, siempre le duele hablar sobre él: “Tengo un carácter bien fregado, pero soy bien sensible (...) me emociona un montón porque siempre se va a extrañar ser hijo. Y los que han perdido un familiar tan cercano como papá o mamá deben saber que eso es algo con lo que aprendes a convivir pero que toda la vida te va a doler igual cada vez que hables del tema”.

“Aunque me ponen sensible porque mi papá jamás pudo conocer a mis hijas ni nada”, escribió la ‘ojiverde’.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

