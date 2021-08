La modelo y hoy empresaria Andrea San Martín habló sobre su actual relación con Sebastián Lizarzaburu, con quien regresó luego de muchos años y tras intensas discusiones.

Ella confesó que cuando volvió con él, descubrió otra persona. “Solo puedo decir que para mí ha sido conocer a una nueva persona, porque ambos nos perdimos el rastro en todos los aspectos y creo que así lo hemos sentido los dos. Nos va superbién”, dijo en entrevista con Trome.

Además, confirmó que la relación entre Sebastián Lizarzaburu y su hija menor es buena, motivo por el cual también lograron regresar.

“Sí, superbién. Si eso no hubiera pasado no regresaba con él, porque realmente mis prioridades son y seguirán siendo mis hijas, su comodidad, pues hace tiempo que yo pasé a segundo plano, claro que como mujer también me doy mis espacios”.

Boda entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

Sobre la posibilidad de casarse con Sebastian Lizarzaburu, Andrea San Martín señaló que se merece el anillo y que sí han hablado del tema.

“Las veces que lo hemos hablado, porque sí se ha conversado de eso, hemos dicho que llegará el momento cuando tenga que ser, tampoco de aquí a los 50 años, porque si no es él habrá otro, así que a ponerse las pilas. Lo que sí sé es que ambos decidimos estar juntos y eso está claro, ya lo otro es más un momento romántico para compartir nuestra felicidad con las personas que nos quieren”.

