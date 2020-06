La modelo Andrea San Martín aprovechó el Día del Padre para dedicar conmovedoras palabras a los dos padres de sus hijas: Maia y Lara. La empresaria ha preferido dejar de lado las diferencias con sus exparejas, Sebastián Lizarzaburu y Juan Victor, para pedirles “que nunca no se desenfoquen de su labor” en la crianza de sus pequeñas.

“Mil veces me han preguntado si cambiaría algo de mi vida, deténganse a ver éstas fotos y díganme si realmente ustedes lo harían... ¿Que si aún los quiero?, entérense que yo los voy a querer por el resto de mi vida a pesar de todo, porque mi corazón se estremece cada que veo cómo es que ellas los miran”; escribió la ‘ojiverde’ en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

San Martín reveló que su hija Maia es la que más pregunta por su padre y que se emociona cuando él le va a buscar.

“No son los amores de mi vida”

La empresaria dejó en claro que ni Sebastían ni Juan Victor son los “amores” de su vida, pero reconoce que sin ellos no tendría la dicha de ser madre.

“Ustedes no tienen una idea de cuánto los quiero porque saben que mi papel de madre probablemente me pone en una posición donde las discordancias han sido y seguirán siendo parte de nuestro trato y que si hay alguien que les cante lo que les tenga que cantar sin anestesia soy yo, y aunque me mantenga firme siempre en ese papel sepan también que en mí tienen una amiga real dispuesta a extenderles mil veces las manos sin condición alguna”.

“Ustedes no son los amores de mi vida pero son un pedacito de ellas y sin ninguna de nuestras dos historias buenas, malas o distintas no las tendría así que la próxima vez que quieran saber si cambiaría algo de mi pasado... lean esto”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Leslie Shaw brindó entrevista exclusiva para Día D

Leslie Shaw brindó entrevista exclusiva para Día D (ATV)

TE PUEDE INTERESAR