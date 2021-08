Andrea San Martín hoy se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida, tras confesar que se encuentra consolidada como madre, empresaria y pareja. Y es que la influencer comentó que la reconciliación con Sebastián Lizarzaburu luego de tantos años, le ha traído mucha paz y tranquilidad.

“Cuando me preguntan específicamente por el tema de Sebastián, solo puedo decir que para mí ha sido conocer a una nueva persona, porque ambos nos perdimos el rastro en todos los aspectos y creo que así lo hemos sentido los dos. Nos va superbién, estamos enfocados en lo mismo, yo en mi trabajo, las niñas y él en lo suyo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘ojiverde’ también reafirmó sus deseos por pronto contraer matrimonio con el ‘hombre roca’, a quien no dudó en mandarle una fuerte advertencia. “Me he roto el lomo para convertirme en la mujer que hoy soy, transité por caminos difíciles, me caí y levanté miles de veces y no me merezco menos”, agregó.

“Las veces que lo hemos hablado, hemos dicho que llegará el momento cuando tenga que ser, tampoco de aquí a los 50 años, porque si no es él, habrá otro, así que a ponerse las pilas”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO