Lo contó todo. Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales luego de haber sufrido la pérdida de un bebé que esperaba junto a Sebastián Lizarzaburu. Y es que la influencer reveló que se encuentra atravesando un complicado momento, pero sacará fuerzas de donde sea por el bien de su familia.

“Sé que es una sorpresa que aparezca en mis redes después de tanto tiempo, pero hoy amanecí con ganas de hacerlo, de recuperar mi día a día, mi vida en general. Físicamente no estoy a mi 100% aún, estoy con medicación específica”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

En ese sentido, la popular ‘ojiverde’ confesó que lo más duro de la pérdida fue aceptar que le sucedió, pero que gracias al apoyo de toda su familia y seguidores pudo salir al frente en sus redes.

“La parte más difícil es la aceptación de lo que haya sucedido. He leído muchas historias de algunas de ustedes que han pasado por lo mismo, estoy bastante agradecida porque fue muy crítico el tema. A las finales, despertar, estar aquí yo, es algo que debo agradecer. Están mis niñas, mi responsabilidad como madre, enfermas o no, nuestra labor continúa”, agregó.

“No sé cuántas personas mencionar de mi familia que no me faltaron ni un minuto, Sebastián, mi mamá, mi suegra. Ha sido muy indispensable tener a mi familia tan cerca, hasta mis gatos nunca se separaron de mi... No sé cómo explicarles cuánto cariño he sentido”, finalizó diciendo con la voz entrecortada.

