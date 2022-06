La expareja de Mariella Zanetti, Farid Ode, respondió tras ser captado trabajando como ‘jalador’ de una cevichería en el distrito Villa El Salvador.

En diálogo con el diario Trome, Farid Ode se refirió al video que se hizo viral en TikTok en el que se lo ve buscando clientes para su cevichería ‘La Fogatita Marina’.

“Me han hecho una imagen de vago y ocioso en la televisión, pero no quiere decir que sea así en la vida real”, dijo Farid Ode.

El ex de Mariella Zanetti aclaró que no se avergüenza de trabajar: “Solo los sonsos se avergüenzan de trabajar, siempre he sido una persona chambeadora, no le pido nada a nadie, tengo mi propio restaurante y si tengo que ayudar al jalador, lo hago sin roches. También lo hago en la cocina o atiendo las mesas”.

Asimismo, en Instagram, Farid Ode envió un contundente mensaje: “sencillamente hay que ser perseverante y luchador si quieres salir adelante en este país tan complicado y sin tener ningún tipo de vergüenza mientras hagas bien las cosas. UN ABRAZO FUERTE PARA TODOS Y QUE DIOS ME LOS BENDIGA !!”.

