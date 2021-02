La influencer Andrea San Martín contó que le gustaría operarse nuevamente, pero esta vez sus retoques estéticos serían en el rostro y en los senos.

A través de Instagram, la “ojiverde” reveló que está evaluando realizarse una afinamiento de rostro.

“Esto sí lo he considerado y ya lo hablé con la cirujana porque obviamente ustedes saben que me quiero hacer el levantamiento de pechos cuando pueda volver a ahorrar y ahí podría aprovechar en hacerme esto del afinamiento de rostro”, explicó Andrea San Martín.

Según la influencer, este “retoquito” se lo realizaría con una cirugía plástica:

“No jalarme ah! Se llama afinamiento de rostro (algo sutil como todo lo que me haría) pero si lo haría con cirugía porque también lo hacen sin cirugía pero no me gusta mucho sobretodo porque es con agujas y lo haces cada cierto tiempo”, escribió.

De otro lado, Andrea San Martín aseguró que no se operará la nariz, pero que sí le gustaría realizarse un tratamiento para las ojeras. “Quisiera tener el valor de hacerlo (...) pero es con agujas”, señaló.

Asimismo, Andrea San Martín comentó que espera operarse pronto los senos: “Es lo primero que me quiero hacer, no te imaginas, cada vez que me veo al espejo digo ‘Dios mío santo, por favor, no puedo seguir viviendo con estas tet**’, pero no aumentármelas, sino levantármelas”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Melissa Klug descarta reconciliación con Jefferson Farfán pero desea que sea feliz

Melissa Klug descarta reconciliación con Jefferson Farfán pero desea que sea feliz

TE PUEDE INTERESAR