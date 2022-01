Andrea San Martín compartió en su cuenta de Instagram los videos de las cámaras de seguridad instaladas en su casa para dejar en evidencia cómo reaccionó ante el sismo de magnitud 5.6 que se registró a las 5:27 am de este viernes 7 de enero.

En el video se ve a Andrea durmiendo al lado de Sebastián Lizarzaburu - padre de su primera hija - cuando de pronto empieza el movimiento telúrico.

La popular ‘Ojiverde’ sale disparada de la cama diciendo: “¡las niñas, las niñas, mi amor, las niñas!”, en referencia a la pequeña Maya y Lara, quienes estaban en la habitación contigua.

En las imágenes se ven que Sebastián demora en reaccionar, pero a los pocos segundos se pone de pie para irse al cuarto de las menores. En tanto, Andrea se dirige a sala para abrir la puerta principal.

“Yo he pasado temblores sola con las niñas y aunque no me da miedo; siempre me muevo al instante (ni bien siento un pequeño movimiento) porque me da miedo que las puertas se atoren. Por eso siempre abro la puerta principal y Sebastián se queda en el cuarto de las niñas”, añadió la influencer.

