La influencer Andrea San Martín fue entrevistada por Magaly Medina la noche del martes 21 de diciembre. La ‘ojiverde’ respondió a las fuertes acusaciones de Juan Víctor Sánchez y reveló que perdió muchos trabajos por este escándalo.

“¿Con qué intención quieren hacer esto? ¿Con perjudicarme a nivel mediático o con tratar de chantajearme para yo decir: ok, tengo miedo a nivel mediático, mejor entrego o firmo o algo? Yo no lo voy a hacer”, aseguró Andrea San Martín.

Fue cuando Magaly Medina le recordó que había “perdido” su trabajo en ‘La banca del chino’: “Sí, y no uno Magaly, he perdido un montón de trabajos”, respondió Andrea San Martín con la voz entrecortada.

“El hecho de que salieras, que renunciaras al programa de Miyashiro no fue porque terminaba el año. Indudablemente a ninguno de los programas de América Televisión les gusta comerse un roche así, mira lo que pasó con Melissa Paredes”, manifestó la ‘urraca’.

Según Andrea San Martín, todavía guarda esperanzas de recuperar los trabajos que ha perdido debido al escandaloso enfrentamiento con Juan Víctor.

“Yo les he agradecido a las personas que me han acogido en ese programa, yo espero en algún momento poder retomar mis trabajos porque a las finales yo sigo siendo el sustento de mi casa, a mí nadie me mantiene, yo soy independiente desde hace muchos años atrás y eso son cosas que también te he comentado en algún momento”, comentó.

