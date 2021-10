Andrea San Martín está de cumpleaños y mientras ella disfruta de un delicioso almuerzo, la exabogada de Sebastián Lizarzaburu, Karla Bisso, habló en “Amor y Fuego”.

La empresaria y emprendedora, Andrea San Martín, prefirió disfrutar su cumpleaños junto a su actual pareja y sus dos pequeñas hijas y aprovechó el momento para hacer una reflexión.

A través de Instagram, Andrea San Martín escribió: “No tengo más que palabras de agradecimiento al universo por todo lo que hoy podemos disfrutar juntos y por la buena y orgánica comunidad que somos en este espacio”.

Por su parte, la exabogada de Sebastián Lizarzaburu contó el maltrato que él recibía por parte de ella.

“Él tenía que estar en una pequeña sala, no podría abrir la puerta, las ventanas y les estoy contando lo que Sebastián me contaba a mí. Ella lo hizo, sí. Un día, cuando lo humilló delante mío, le dije: ahora esto es personal entre tú y yo porque una madre no le hace eso a una niña, así su padre trabaje o no, sea bueno o no”.

Seguidamente agregó: “Yo obligué a Sebastián Lizarzaburu a que le ponga la denuncia por violencia psicológico a Andrea San Martín. Creo que Sebastián es una padre de todo hogar, pero creo que ella no merece que él se haga padre de esas dos niñas”.

