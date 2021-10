¡Fuertes declaraciones! Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al denunciar a Juan Víctor, expareja y padre de su segunda hija, por presunta violencia psicológica. Frente a ello, Samuel Suárez no dudó en pronunciarse fuerte y claro sobre esta polémica.

Y es que el periodista de espectáculos aclaró que no es amigo de la modelo ni de nadie de la farándula, pero sí le recomendó ir por lo legal con el padre de su segunda pequeña para así evitar problemas futuros.

“Es un tema que ella va a tener que declarar, porque es una noticia en desarrollo. Sería bueno que estos temas los solucionen por el bien de sus pequeñas, que sepan manejarlo y llevar la fiesta en paz, ¿no? Que dejen de lado las diferencias, esos temas, y si ya no pueden ellos, que lo dejen en manos de la justicia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el popular ‘Samu’ explicó que por el hecho le aconseje a la ‘ojiverde’, no significa es que tengan una gran amistad, pues no considere tener amigos en el mundo del espectáculo.

“Lo que pasa es que es algo que tanto se habla: ‘Eres amigo de ella y por eso la defiendes’. Sí, en algún momento hemos tenido un vínculo, pero ‘amigo’ para mí no es eso. ‘Amigo’ es alguien que te escribe todos los días, que se frecuentan, quiere saber cómo estás. Alguien puede ser conocido, pero no, ella no es mi amiga, no es mi pata del alma, entonces me sorprende que se diga eso”, finalizó diciendo para El Popular.

