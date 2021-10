La periodista de espectáculos Magaly Medina puso en aprietos al terapeuta Tomás Angulo, quien pasó tremendo ‘roche’ al contar que no tiene plata para darle a su esposa los mismos lujos que presume la presentadora de televisión.

Como se sabe, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ siempre publica en redes sociales todos los viajes que disfruta sola y, a veces, junto a su esposo el notario Alfredo Zambrano.

El doctor Angulo, quien estaba como invitado en ATV opinando sobre las parejas de la farándula, aprovechó para comentar una divertida anécdota de su esposa, pero nunca se imaginó que Magaly lo iba a ‘trolear’.

“¿Tú sabes quién te envidia? Mi mujer, mi mujer está al pendiente de todo lo que haces”, dijo el terapeuta en medio de las risas

Magaly le respondió argumentando que él no le da a su esposa los “gustos” que se merece: “Es que está viviendo a través de mí, lo que tú no le haces vivir (...). Puedes llevarla hasta la esquina, al parque a pasear”.

El Dr. Angulo aclaró que no tiene el dinero suficiente para llevarla fuera del Perú a países como España o Estados Unidos, a donde Magaly viaja frecuentemente.

“Lo que pasa es que yo no tengo plata, yo no la puedo llevar a tantos sitios. Tú crees que mi mujer va a querer ir a la esquina, por dios, me dice ‘Magaly ha estado en Sevilla, en Toledo’ No sé dónde has estado”, sentenció.

“Pero sé creativo, cuando no hay plata hay que ser el doble de creativo”, comentó Magaly.

El doctor no se quedó callado y dijo: “Crees que es fácil ser creativo cuando no hay plata”.

Magaly le hace roche a Tomas Angulo

TE PUEDE INTERESAR