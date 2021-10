¡Fuerte y claro! Magaly Medina no se quedó callada y le respondió con todo a una usuaria que le recordó que no terminó su carrera de periodismo y que por ende no tendría un título universitario.

Todo se dio cuando la conductora de televisión publicó un video sobre la entrevista que brindó a la revista digital de la PNP, y en el que se le otorga el título de periodista.

“Magaly pero tú no terminaste de estudiar y lo dijiste, no tienes ni título”, escribió la cibernauta. Sin embargo, no esperó que la popular ‘Urraca’, fiel a su estilo, le respondiera “elegantemente” este comentario en su cuenta oficial de Instagram.

“Así es, te invito a escuchar la entrevista completa, el link está en mis stories”, dijo Medina, sin dar pie a especulaciones.

Frente a ello, sus seguidores no dudaron en salir al frente para defenderla de lo que sintieron como un ataque por parte de esta cibernauta. “¿Mala vibra? ¿Envidia?”, “Noooo, estás equivocada no me gusta el periodismo, pero ella siempre lo ha dicho, exitosa o no, no tiene registro profesional, algo que ella mucho crítica, ¿no? Ahora su éxito y fama eso nadie lo discute”, fueron algunos de los comentarios.

