Magaly Medina no pudo evitar ponerse nostálgica al recordar cómo era su vida cuando vivía en Huacho junto a sus padres. Y es que la conductora se mostró bastante preocupada por el actual estado de salud de su padre, quien se encuentra bastante enfermo.

A través de sus redes sociales, la popular ‘Urraca’ compartió una entrevista que brindó a la Policía Nacional del Perú (PNP) en honor a su papá, donde recordó todo lo que él hizo por ella y sus hermanos.

“Mi papá siempre pensó conmigo en grande, a mí siempre me maravilló eso. Por eso, cuando yo me embarazo y frustro mi carrera, dejo de estudiar, a mí lo que más me dolió fue fallarle a él”, comenzó diciendo.

“Con todas las fuerza de mi corazón yo me prometí que yo no me iba a quedar como ama de casa a criar un hijo sola (...) Mí papá toda la vida se ha sentido orgulloso de mí y eso me hace muy feliz”, agregó bastante emocionada.

Sin embargo, la figura de ATV confesó que le hubiera gustado poder tener la oportunidad de vivir más experiencias junto a su padre, pero que ahora solo le queda cuidar de él, como él lo hizo cuando ella era pequeña.

“Yo he sido una hija muy pegada a él, ahora que ya mi padre está muy enfermo, me hubiera gustado darle más. Soy la que más lo entiende, interpreto sus silencios (...) Mi papá tiene una suma de enfermedades, por las que a veces ni siquiera puede hablar... Él me cuidó mucho de niña, de grande, ahora me toca a mí. Me siento frustrada. La vida me permitió un poco, ojalá me hubiera permitido más”, finalizó diciendo Medina bastante triste.

