¡Siempre con la chispa! Andrés Hurtado no esperó ser sorprendido por todo el equipo de producción de “Porque hoy es sábado con Andrés” por su cumpleaños número 57. Y es que el conductor se animó a exponer, fiel a su estilo, los deseos por su onomástico.

“El primer deseo es no verlos nunca... Bueno, mis deseos, son públicos. Primero, que todos los niños que tengan hambre, tengan qué comer, siempre ha sido el deseo de mi vida, por los pobres, por la gente más humilde”, comenzó diciendo.

“Mi segundo deseo es por los niños que no tienen dónde dormir y los adultos que están en las calles tirados como perros. Y el tercer deseo y el más grande, es que se restablezca el país para que mis hermanos peruanos puedan estar tranquilos”, agregó.

Sin embargo, dejando la broma a un lado, el popular ‘Chibolín’ confesó que no le gusta ser sorprendido porque a él le gusta sorprender a su círculo más cercano. No obstante, Andrés agradeció a todo su equipo y resaltó el gran cariño que les tiene.

“No me gusta que me sorprendan normalmente, porque a mi me gusta sorprender. Pero mi equipo sabe cuánto los amo a cada uno de ellos, camarógrafos, directores, todos... Me preocupo de cada uno de ustedes, yo nunca seré un jefe, siempre seré un amigo”, expresó bastante emocionado.

Por otra parte, Hurtado aprovechó para “reclamarle” a sus trabajadores, por solo haber conseguido una torta para sorprenderlo por su cumpleaños. “Una pregunta... Con los 8 años de sueldo que les he pagado, ¿no han podido pagar solo una torta de mier**? Ahora seguro tengo que pagar la mención con canje... No hay creatividad, no sirven para nada”, dijo entre risas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO