Dorita Orbegoso decidió pronunciarse por primera vez y brindó declaraciones a “Magaly TV, La Firme”, tras ser acusada por la ex de Jerson Reyes, Greis Keren, de meterse en su relación.

La exchica reality aprovechó las cámaras de la “Urraca” para defenderse de las fuertes acusaciones de la conductora y aclaró que se encuentra totalmente soltera pues lleva un año separada del padre de su hijo.

“Soy una mujer soltera y sin compromiso. De mi vida personal no tengo nada de que hablar”, declaró inicialmente.

Asimismo, la bailarina dejo en claro que ella es una mujer libre, por lo que tiene el derecho de volver a enamorarse y conocer a otras personas.

“El año pasado pase momentos muy difíciles en mi vida personal pero este año decidí simplemente voltear al lado. Considero que soy una mujer guapa, joven y tengo todo el derecho de enamorarme. Llevo ya un año separada y por qué no me voy a dar la oportunidad de conocer a la persona que quiera conocer”, agregó.

El “urraco” de Magaly aprovechó para preguntarle sobre sus imágenes con Jerson Reyes y esto fue lo que respondió: “Mi vida personal, sea la persona con la que quiera salir, no tengo por qué mencionarlo porque es mi vida personal. Yo tengo todo el derecho de comer con quien quiera, eso no quiere decir que tenga una relación”.

Finalmente, Dorita aclaró ella no tenía que anunciar cuando se encuentre en una relación, pues prefiere mantenerlo en privado. “No tengo nada que hablar. Yo no tengo que oficializar a nadie. El día que ustedes me vean caminando de la mano con alguien o dándome un beso es porque es la persona que yo he decidido tener en mi vida. No tengo por qué esconderme, soy una persona soltera”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO