¡Fuertes declaraciones! Tras las imágenes emitidas por el programa “Amor y Fuego, donde se logra ver a Dorita Orbegoso disfrutando de un día de piscina junto a Jerson Reyes, expareja de Yahaira Plasencia; la actual novia del futbolista no dudó en pronunciarse al respecto, pues recién se estaba enterando que “la estaban adornando”.

“Lo vi tres días antes, fuimos a comer enchiladas y luego él sabe lo que pasó... Por eso es que cuando me mandaron el video, le dije: ‘oye, qué pasa aquí’”, comenzó diciendo Greis Keren de 34 años de edad.

Asimismo, la modelo también comentó que luego de comunicó con Jerson por Instagram y le dijo de todo. “Pena me das infeliz, eres un pobre infeliz, falso de mier**, qué asco me das, eres un pobre infeliz, solo te digo eso, por qué ch** estuviste conmigo”, le dijo Greis, recibiendo un reclamo por parte del pelotero, quien le increpaba que también lo había engañado.

“Yo sí agradezco al universo que realmente me quitó un peso de encima, porque sí, en su momento me enamoré... Es todo lo que se dice en televisión, ahora sí lo comprobé... el karma existe”, acotó Greis Keren.

Dorita Orbegoso es ampayada con exsaliente de Yahaira

Dorita Orbegoso y Jerson Reyes, expareja de Yahaira Plasencia, fueron captados hace algunos días por las cámaras de “Amor y Fuego”, disfrutando de unos días bastantes soleados.

“Por las personas que me puedan involucrar, yo soy una persona soltera, no tengo por qué darle explicaciones a nadie de mi vida privada. Considero que desde que mi hijo nació, mi vida privada la voy a mantener..., y si el día que yo me enamore, eso va a pertenecer a mi vida privada y no tengo por qué esconderlo”, expresó en ‘Mujeres al Mando’.

