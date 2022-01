¡Le echó tierrita! Elías Montalvo sorprendió a propios y extraños al presentarse en el programa “Amor y Fuego”, donde confesó haber tenido un fugaz romance con el productor de ‘Esto es Guerra’, Peter Fajardo.

“No hubo una relación, pero estuvimos conociéndonos, eso si te puedo decir, pero no hubo nada más. Estás conociendo a una persona y no pasa nada...”, comenzó diciendo antes de su entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre.

En ese sentido, al ser consultado sobre unas cuantas indirectas que habría lanzado el productor mediante sus redes sociales, el tiktoker mencionó que no se siente aludido con esos mensajes, pues ahora vive un momento muy agradable con su pareja Luis Guzmán.

“Te voy a cantar una canción, que te la dedico a ti y al que le caiga el guante... Ya lo pasado, pasado”, le dijo Peter Fajardo a Johanna San Miguel en aquel entonces, mediante un en vivo en su cuenta de Instagram.

“No me sentí aludido. Quizá él tenga algo personal o no sé si esté resentido, no lo sé. Solo decirte que nunca tuvimos una relación, no se llegó a nada formal, y que ahora estoy feliz”, expresó Elías Montalvo.

Por otra parte, Montalvo aseguró que nunca le fue infiel al mexicano con Peter Fajardo, como se rumoreo hace algunos meses atrás. “No fue así, solo que a veces hay cosas que no se cierran bien y se presta a malas interpretaciones. Es difícil manejar una relación a distancia y más aún cuando ambas personas tenemos un carácter un poquito complicado”, finalizó diciendo para Willax TV.

