Andrés Hurtado volvió a sorprender a propios y extraños durante su programa “Porque hoy es sábado con Andrés”, donde se atrevió a desfilar frente al jurado del certamen Mister Supranational Perú 2022.

El presentador subió a la plataforma instalada en su programa para demostrarle a Jessica Newton y a Varo Vargas, ganador del referido certamen en el año 2021, sus dotes como modelo.

Sin embargo, la presentación no habría salido del todo bien, pues según indicó, su producción no realizó lo necesario para destacar su breve desfile. “Escúchame, es que a veces me da pena, estamos en vivo. Papito, si sale la estrella o cualquiera de los modelos, tú tienes que diseñar ‘El viste el traje...’”, comenzó diciendo.

Luego de unos minutos, Andrés Hurtado volvió a desfilar y terminó explotando con su equipo de producción debido a que uno de ellos confundió la marca de los gemelos que llevaba.

“No, no. En primer lugar todos están mal, baja tu porquería de volumen... Esto es Chanel, no Gucci. Mil disculpas. Dejémoslo ahí”, finalizó diciendo bastante molesto.

