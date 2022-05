¿Qué pasó? Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraño al rechazar comer EN VIVO un reconocido plato peruano: pallares con estofado de pollo. Y es que el conductor explicó los motivos que lo llevaron a no probar este exquisito platillo bandera.

Todo se de dio durante la última edición de “Porque hoy es sábado con Andrés”. “Hoy rompo la dieta y mira como como estoy fitness, la cintura”, comenzó diciendo al llegar al segmento donde debía degustar de platillo.

“Vas a romper la dieta porque te he traído pallares con estofado de pollo”, le dijo la chef encargada. Inmediatamente, el rostro de Andrés Hurtado cambió. “Mis hijas estás viendo en estos momentos en el programa, repite el plato por favor, soy alérgico a los pallares”, agregó un poco desencajado.

En ese sentido, Hurtado explicó que su equipo de producción sabe de sus alergias a algunos alimentos, y que aún así cocinaron ese platillo.

“Todo el Perú lo sabe, pero al dueño no le importa. ¿El gerente general del canal, Leonardo Bigott, no les pasó una lista que soy alérgico a los pallares? Yo puedo comer, como los pallares y me da diablos azules... No sabes cuánto amo el estofado de pollo. Me muero por comer pallares, pero lamentablemente soy alérgico”, agregó.

