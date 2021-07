Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños al referirse a la relación que existe entre Magaly Medina y sus hijas Josetty y Génesis Hurtado.

El conductor de TV confesó que la “Urraca” fue un gran apoyo para sus hijas cuando este cayó enfermo de coronavirus, a pesar de la mala relación que existía entre ambos. Todo esto se dio en medio de una conversación con Dalia Durán.

“No llevo una relación amical, no me ata nada a Magaly, pero al tocar un tema tan delicado como el tuyo ya no se convierte en un programa de espectáculos, sino se convierte ella en una madre. Magaly Medina se convirtió en una madre protectora tuya”, indico en un primer momento.

Además, el presentador de “Sábados con Andrés” reveló que sus hijas veían en Magaly a una madre que las protege de todo.

“No se lo quise decir en su programa, porque no venía al casa, pero Dios es testigo, que aunque no lo creas, mis hijas también la ven como una madre protectora... Yo estaba mal de los pulmones y ella sacó un reportaje dándome fuerzas”, añadió Hurtado al borde de las lágrimas.

Vale mencionar que Andrés Hurtado también destacó el trabajo de Magaly Medina como periodista y aseguró que es imparcial, pues nunca le ha deseado el mal pese a que no se llevan.

“Ella me dijo que confía en mi y hoy se lo demuestro. Mucha gente, el país de un peruano que odia a otro peruano, siempre la achacan, pero ella sigue”, sentenció en su programa.

