¡Fuertes declaraciones ! Vasco Madueño no se calló nada y volvió a referirse a la tan polémica prueba de ADN que le solicitó a Guillermo Dávila, quien no lo ha querido reconocer como hijo legítimo suyo.

Y es que el joven artista no está de acuerdo con que el cantante venezolano haya enviado su muestra, sin antes haber tenido un diálogo civilizado con él.

“No estoy de acuerdo. No confío en él, porque se ha aprovechado mucho de mi ingenuidad. Quiso hacer una jugada. Dijo que quería hacer el encuentro y era mentira. Ni una palabra le creo”, comenzó diciendo Vasco.

“Quiero verlo cara a cara, que se orine si es necesario, porque sé que me tiene miedo. Quiero enfrentarlo, pero no para pelear, sino para tener una conversación civilizada, un diálogo en secreto. Allí voy a decidir si me hago la prueba o no”, agregó a Trome.

