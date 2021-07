Malas noticias. La imitadora de ‘La India’ en “Yo Soy” y participante de “La Voz Perú” , Carmen Castro, anunció a todos sus seguidores que no continuará más en el programa de Latina.

Además de ser una de las imitadoras más talentosas de La India , la exconcursante de “Yo Soy” había deslumbrado a los entrenadores de “La Voz Perú”. Sin embargo, su paso por la temporada fue muy breve.

Muchos de sus seguidores se preguntaron por qué la concursante del equipo de Eva Ayllón no se presentaba a las batallas. Aunque luego se dio a conocer su renuncia, las causas eran desconocidas hasta el momento.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista reveló que dio positivo a COVID-19 luego de haber participado en las audiciones a ciegas.

“Tenía COVID-19, no solo yo, sino mis papás, mi hermanito y mi esposo. Empezó el tratamiento. Y otra noticia me paralizó, ¡Estaba embarazada! Y con ¡COVID!, embarazo de alto riesgo”, explicó.

Al estar en esa delicada situación, la cantante decidió dar un paso al costado. Sin embargo, las cosas no mejoraron después de eso. “Esta enfermedad me quitó la posibilidad de hacer lo que me gustaba: cantar, y también perdí mi embarazo”, escribió Carmen Castro.

Finalmente, la imitadora de ‘La India’ agradeció a todos sus seguidores por su apoyo incondicional, incluso cuando ella desapareció de las redes sociales por un buen tiempo. Por el momento, aún se encuentra asimilando la pérdida.

“Todos los días me levanto miro al cielo y doy gracias a Dios por estar aquí y por cuidar a mi bebé que yo sé que está con él”, detalló.

