¡Fuertes declaraciones! Andrés Hurtado sorprendió a propios y extraños la publicar un particular video en sus redes sociales tras la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp el último lunes 4 de octubre.

Y es que el conductor de televisión aseguró que horas antes de la caída global de las principales redes sociales del mundo, él habría sostenido una fuerte discusión con el magnate norteamericano, Mark Zuckerberg.

“No quería hacer este video, pero tomé la decisión de ya no callar más. Son muchas horas las que han pasado, para esto y he tomado la decisión de decir cómo soy yo”, comenzó diciendo.

“Voy a decir la verdad, me peleé con el presidente del directorio de Facebook. Sí, la pelea fue como a las 8:15 de la mañana. Tuvimos una discusión y el presidente del directorio de Facebook me dijo cosas que yo no estoy acostumbrado”, agregó bastante mortificado.

A pesar de los supuestos ataques, Hurtado señaló que optó por no discutir con él. “Simplemente ni le contesté, lo único que hice fue cortarle la línea de WhatsApp a todos, eso fue lo que hice. Mil disculpas a todos, perdón por lo que hice”, expresó.

