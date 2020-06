La conductora de televisión, Magaly Medina, difundió un presunto audio donde se escucha al actor Andrés Wiese pedirle a la joven que lo denunció hace algunos días, que no grabe la conversación ‘hot’ que tuvieron vía Instagram.

“La verdad es que a mí no me han dicho nada, yo no he grabado nada de lo que hablé contigo ¿tú le has hablado a alguien de estos audios?”, se le escucha decir.

Según la periodista, estas palabras serían una prueba fundamental en contra del artista.“Él estaba poniendo el parche de que si ella borró las conversaciones, quería saber si las había grabado”, expresó Medina respecto al comportamiento de Wiese.

Recordemos que una adolescente de 17 años denunció públicamente al actor de “Al fondo hay sitio” por acoso sexual, tras haber mantenido conversación mediante la mencionada red social.

El popular ‘Nicolás’ sorprendió al enviarle un video de él desnudo, el cual fue difundido en el programa de Magaly Medina. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, dijo la menor.

