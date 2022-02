Salen a la luz más detalles del caso Andy Polo, el futbolista peruano de 27 años que se quedó sin equipo tras las denuncias de presunta agresión contra su esposa Génessis Alarcón.

El periodista deportivo @alonso_inca, quien radica en Estados Unidos, difundió el reporte de la policía del estado de Washington sobre la denuncia policial que realizó la madre de los dos hijos del jugador de la Selección Peruana, el pasado 23 de mayo de 2021.

El documento recoge la declaración de una amiga de Génessis Alarcón, quien relató el episodio de violencia que sufrió la esposa del futbolista cuando vivía en Estados Unidos.

“Ella me dijo que estaba limpiando la cocina de su casa cuando Andy llegó. Dijo que Andy quería recuperar su teléfono celular porque quería recuperar todo lo que le había dado. Ella le dijo que no lo tenía. Dijo que durante la discusión, Andy extendió la mano y agarró su muñeca derecha y se la rasguñó (...) ella me mostró la muñeca y parecía ser una abrasión de color rojo”, se lee en el texto.

Andy Polo

Niega contacto físico

Estaba comprando pasajes a Perú ya que Génesis siempre hablaba de regresar



Cargos

Acoso

Contacto físico ofensivo

Delito Menor B



También se señala que el futbolista fue arrestado, pero debido a que tenía inmovilizada la pierna derecha - por una lesión producto de su trabajo - se tomó la decisión de proceder con un ‘lieu of arrest’”, que es una orden escrita emitida por un oficial de la ley en lugar de un arresto físico, que requiere que una persona acusada de violar la ley comparezca en un tribunal.

Cabe indicar que Andy Polo “negó el contacto físico”. “Recibió un ‘lieu of arrest’ por acoso después de agarrar a Génessis Alarcón por la muñeca”, indica el documento que habla de cargos de “acoso”, “contacto físico ofensivo” y “delito menor B”.

Expareja de Andy Polo lo denuncia por agresión

Génessis Alarcón reveló en Magaly TV La Firme que Andy Polo la agredió físicamente. “Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”, contó.

