Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, se presentó EN VIVO en el programa ‘Magaly Tevé, la firme’ para desmentir el extenso comunicado enviado por el futbolista de la Selección Peruana.

La afligida mujer se pronunció sobre las acusaciones del jugador, quien señaló que ella pretende quedarse con el 60% de sus millonarios ingresos.

“Cuantas veces le he dicho que yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para mis hijos”, comentó la pareja de Andy Polo.

Ella indicó que cuando vivía en Estados Unidos, su vida no era de color rosa, desmintiendo lo señalado por el futbolista en su comunicado. Acompañada de su abogada, Génesis comentó que le daba 200 dólares por cada 15 días para alimentación.

“Me hizo que saque una tarjeta y cuando fui al supermercado a querer pagar no tenía nada. El chico que me acompañaba tuvo que sacar de su dinero para darme. Imagínate la vergüenza que pasé”, aseguró frente a cámaras.

Magaly Medina expresó su indignación y resaltó que cuando ella va a Estados Unidos, lo mínimo que se gasta son 100 dólares para dos personas.

“No me daba ni para el taxi. Tenía que esperar que llegue el amigo para que me lleve, y así quiere que vuelva allá. ¿Para que me tenga así?”, agregó.

