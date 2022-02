Paula Manzanal, de 28 años de edad, no quiso responder si está embarazada del empresario español Christian Marco, según reveló la expareja de éste al programa ‘Amor y Fuego’.

La modelo peruana se contactó con el programa ‘Magaly TV La Firme’ y fue consultada sobre si está o no esperando un bebé. “Ese tema prefiero no tocarlo, si quiero tener hijos o no, es un asunto mío”, comentó. Magaly Medina no se quedó tranquila con la respuesta de la ‘Chica Tulum’ en insistió con el tema.

Sin embargo, Paula Manzanal se quedó firme y evitó confirmar si está embarazada: “prefiero en verdad no tocar ese tema en este momento, es mi vida privada y no quiero hablar de eso”.

Comentó que su relación con el empresario inició hace 4 meses, pero lo conoce desde hace 2 años.

Quién habló sobre el embarazo de Paula Manzanal

Khalida Mereví es la expareja del actual novio de Paula Manzanal. Ella confrontó a Paula por supuestamente meterse en su relación. La española compartió el mensaje que Paula Manzanal le habría enviado.

“Hola Khalida, no entiendo por qué sigues buscando a Christian. Y llamando todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el chat de WhatsApp.

Su novio la llamó prostituta, según audio

Khalida Mereví señaló que Marco se estaría aprovechando de la popularidad de Paula Manzanal para figurar en los medios, y hasta enseñó un audio donde el español señala con duros calificativos a la expareja de Fabio Agostini.

“Te doy diez mil euros para ver si me ayudas, yo quiero salir en la tele, en algún programa de estos que ponen en Youtube. A mi Paula me ha dicho que es una put*, no puedo desaprovechar eso”, se le escucha decir a Christian.

TE PUEDE INTERESAR