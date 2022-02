No se guardó nada. La controvertida modelo e influencer, Paula Manzanal, estuvo enlazada al programa ‘Magaly TV La Firme’ y habló acerca de su relación con Anthony Aranda, la actual pareja de Melissa Paredes y lo que contó dejó perplejo a más de uno.

La rubia confesó que tuvo comunicación con Anthony Aranda hasta un día antes de que salga el ampay del 2021, donde se ve al bailarín besando a la aún esposa del Gato Cuba, destape que produjo un revuelo en la farándula peruana y que llevó a un matrimonio a su final en menos de un mes.

Según Paula, Anthony Aranda le habría dicho: “eres una persona muy especial para mí” y lo hizo un día antes de que se destape su romance con Melissa Paredes, además el bailarín habría bloqueado a la Manzanal de sus redes sociales.

Paula confesó que su comunicación era diaria con el bailarín de Melissa Paredes y en una ocasión él le comentó que el ‘Gato’ Cuba, celaba mucho a su esposa: “creo que me está coqueteando porque me ha dicho que su esposo le ha dicho que no salga conmigo porque soy el más guapo de todo el canal”.

