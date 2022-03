¡Fuerte y claro! Andy Polo se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras la denuncia que hizo su aún esposa, Génesis Alarcón, por presunto maltrato físico y psicológico. Y es que también mostró un audio donde su pequeño hijo evidenciaría lo ocurrido.

Frente a ello, Kurt Villavicencio, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Metiche’, no dudó en pronunciarse al respecto, mostrándose bastante afectado después de escuchar al menor pidiendo a su padre que no lastime a su madre.

En ese sentido, el conductor se solidarizó con Génesis Alarcón y pidió creerle después de las pruebas difundidas, recordando la llamada que habría hecho al 911 para denunciar la agresión que sufrió por parte de Andy Polo en Estados Unidos.

“En realidad fue de terror escuchar ese audio, y lo que yo digo: ¿Por qué una mujer que denuncia maltrato físico, psicológico, tiene que esperar a que presente las pruebas? Ok, las pruebas son importantes, pero ¿por qué no creer en la palabra de esta señora? Ella ya lo había contado hace dos meses esta situación”, comenzó diciendo.

Asimismo, Metiche le dio con palo a Andy Polo tras la entrevista que dio en “Día D” y le advirtió que “saldrían más pruebas”.

“Pero claro, el señor Andy Polo dice: ‘No, yo no he maltratado, no he sido infiel, yo doy el dinero para mis hijos, hace 3 años estamos separados’, y la periodista que lo entrevista no le hace frente ante el tema este de lo que ocurrió en Estados Unidos. Ni se lo mencionó, cuando es algo que Génesis Alarcón había contado en Febrero”, agregó.

Por otra parte, Kurt Villavicencio se mostró indignado con las autoridades, quienes no han hecho nada respecto a las denuncia que realizó Génesis Alarcón.

“Yo no entiendo, ¿ellos quieren ver que la sangre corra por el brazo de la persona, el brazo roto, de repente ahorcada la mujer, para que digan: ‘Ah, si, la maltrató’. Me cuestiono por qué se tiene que presentar un audio dónde hay un menor de edad, cuando se tiene que cuidar a los menores de edad, pero se tuvo que presentar este audio porque Universitario de Deportes lo contrata al señor”, finalizó diciendo a El Popular.

