¿No la olvida? Luis Advíncula sorprendió a propios y extraños al oficializar su romance con Camila Castellan, una joven de 20 años. Sin embargo, Janet Barboza no dudó en recordarle al futbolista su pasado amoroso con Sheyla Rojas.

Todo ocurrió en la última edición de “América Hoy”, cuando los conductores se mostraron emocionados por el próximo partido de Perú vs. Uruguay, por las Eliminatorias rumbo al mundial Qatar 2022.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que se mencionó que Luis Advíncula se encontraría muy enamorado de Camila Castellán, y Ethel Pozo fue la primera en pronunciarse. “Es chibolita”, dijo.

En ese sentido, Brunella Horna, que quiso ser un poco más diplomática, pidió que el deportista se enfoque en el partido, y que tenga el apoyo de su nueva pareja. “No la conozco, no importa si Camila es guapa o no, lo que importa es que apoye a Advíncula”, comentó.

Asimismo, grande fue la sorpresa de todos los asistentes en el set, cuando la popular ‘Rulitos’ comparó a Castellán con el actual look que maneja Sheyla. “Que me deje coja sino, next... ¿No le ven un ventarrón a Sheyla Rojas?”, expresó entre risas.

