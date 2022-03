La actriz Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores al revelar que ha rechazado varias propuestas laborales en Perú porque ha decidido enforcarse en su carrera como cantante en Miami, Estados Unidios.

“¿Por qué te fuiste de Perú?”, preguntó un usuario a Mayra Goñi. La ex de Fabio Agostini explicó las razones por las que se fue a vivir a otro país: “Por las oportunidades, a salir de mi zona de confort, a seguir luchando por mis sueños, a eso”.

“¿Volverás a Perú? Se extraña verte en las series”, afirmó otro usuario en Instagram Stories. La cantante aseguró que pronto iba a regresar, pero no a trabajar en telenovelas.

“Claro que quisiera volver a Perú, ahora no puedo, pero me gustaría ir, recargarme de energías positivas con mi familia, que me llenen de amor, comer rico. Y de hecho he tenido algunas propuestas en Perú para volver a actuar como protagónicos”, explicó.

“El protagónico incluso me ha dado mucha pena porque sí, de hecho es muy tentativo, pero también siento que no quiero desenfocarme de mi objetivo aquí, y claro que sí, quiero volver, espero hacerlo muy pronto”, manifestó Mayra Goñi.

