El ‘chocolatero’ Ignacio Baladán apareció en el programa En boca de todos este viernes 25 de febrero de 2022. Durante la entrevista, aseguró que no intentó sacar ‘pica’ a Fabio Agostini al bailar con su ex Mayra Goñi.

“¿Bailaste con Mayra Goñi súper sensual, sexy, con química, y esto fue para sacarle pica a Fabio Agostini?”, preguntó Valeria Piazza al uruguayo.

“No, a ver, yo todo lo que hago lo hago por mí, porque yo quiero, no para sacarle pica a nadie ni para hacer nada contra absolutamente nadie. Lo hice porque Mayra es mi amiga hace años, mucho antes de que estuvo con Fabio, Mayra era mi amiga, y seguiré bailando con ella cuando vaya para Miami”, respondió Ignacio Baladán.

Pero Tula Rodríguez no pudo evitar elogiar el físico del español, a lo que Ignacio Baladán respondió: “Está grande, pero no pasa nada, no le tengo rencor ni ningún sentimiento encontrado, al contrario”.

“¿Qué tienes tú que no tenga Fabio?”, preguntó Valeria Piazza.

“Todo ¿no?”, respondió Ignacio Baladán entre risas, aunque luego agregó: “No, somos personas distintas, él tiene lo suyo y yo tengo lo mío”.

Recodemos que Fabio Agostini lanzó varias indirectas contra Ignacio Baladán cuando salía con Paula Manzanal, ya que el uruguayo nunca oficializó a la modelo peruana.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR