La actriz y cantante Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores al revelar que un sujeto intentó aprovecharse de ella cuando caminaba por las calles de Miami y la acosó sexualmente.

“¿Qué es lo más raro que te pasó en Miami?”, preguntó un usuario a la actriz en Instagram Stories. “Voy a contar una experiencia horrible. Ay, Dios mío, es que es muy fuerte, pero por ser buena, Dios mío, a veces me pasan unas cosas que yo digo ay, tengo que aprender, Diosito me manda señales, pero esto sí fue algo muy fuerte que no sé si contarles”, respondió la cantante.

Mayra Goñi recordó que el traumático episodio ocurrió la Navidad pasada: “Iba a ser Navidad, yo estaba muy triste esos días porque estaba lejos de mi familia, salí a caminar o a sacar dinero de algún cajero y en el camino se me apareció un hombre, él estaba manejando, yo estaba en la vereda y se paró a mi costado y me habló en inglés (...) como que me señalaba su teléfono, que estaba apagado, y como que me preguntaba una dirección. Y yo le dije no sé, no sé, la verdad es que no conozco”.

La actriz explicó que el hombre le dijo que necesitaba la dirección de forma urgente, así que ella decidió ayudarlo buscándola en su celular; sin embargo, poco después se dio cuenta que el sujeto estaba tocándose: “Le dije ok, me paré a su lado, me paré como para el lado del copiloto y le dije cómo es la dirección a la que quieres llegar, me puse a buscar la dirección en mi teléfono, chicas, y yo le decía pero no veo esta dirección, no la encuentro. Yo concentrada en la dirección y cuando volteo a ver, el hombre... se estaba haciendo ya saben qué (...) no puedo decirlo, pero estaba haciendo algo que ustedes ya se imaginan, yo solamente volteé y dije ‘¡ah! ¡mañoso!’”.

Ante tal terrible situación, Mayra Goñi se alejó del sujeto y empezó a llorar: “me fui, no sabía para dónde caminar, dije me va a perseguir, me dio la paranoia, dije en el camino seguro hay más mañosos, ya no quiero, me traumé, encima estaba súper sensible porque era Navidad, me puse a llorar horrible”.

“Que me pase esto me traumó demasiado, aunque no lo crean, pero eso me ha enseñado a no confiar mucho en las personas porque siempre como que no he tenido, no tengo malicia y acá he aprendido a ser un poco desconfiada porque la gente aquí es, no digo que todos sean malos, pero de hecho hay gente buena, pero también hay gente... no sé, hay gente muy rara, por eso tengo muy pocas amigas, contadas con los dedos”, manifestó la actriz.

Fuente: Instagram @mayragoni

