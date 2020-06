Anelhí Arias Barahona se mostró indignada por las acusaciones que su expareja, el cubano Alejandro García, hizo en su contra.

“Me siento super indignada por todas las falsedades que ha dicho... esto tiene que ser por vía legal ¿sabes por qué? Porque tengo 2 hijas, me ha difamado en televisión y lo sigue haciendo por su Facebook”, dijo la exporrista en “Tengo algo que decirte”.

Anelhí Arias Barahona aseguró que no ejerce la prostitución: “Yo soy una mujer que trabaja todo el día, tengo todos mis estados de mi Facebook, trabajando de deportista, haciendo mis rutinas de ejercicios, vendiendo mis cosas, mis mamelucos y mis mascarillas”.

“Y me indigna porque yo vivo con mi madre y con mi hermano, yo vivo con ellos y me indigna que este sujeto se pone a hablar mal de una mujer y peor que he sido su pareja y que lo he perdonado mil veces, mil veces”, agregó.

Anelhí también señaló que denunciará a Alejandro García: “Él va a seguir hablando, tiene hambre en su Facebook, tiene hambre de salir a vender sus cosas, tiene hambre de salir a la luz, tiene hambre porque yo ya no quiero estar más con él, es una persona enferma, es un psicópata para hacer estas cosas, es un psicópata, de la nada ha hecho esto, entonces yo me siento indignada porque tengo hijas, no pensó ni en mis hijas”.

