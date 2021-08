Los jóvenes cantantes que lideraron los rankings musicales durante noviembre de 2020 en el país azteca son Ángela Aguilar y Christian Nodal, con su apasionado tema “Dime cómo quieres”. Si bien la canción alcanzó gran éxito y dejó a los fans con ganas de más; este parece ser el único trabajo que los artistas harán en equipo, al menos por ahora.

La joven de 17 años y el futuro esposo de Belinda lanzaron “Dime cómo quieres”, tras largos meses de arduo laburo que finalmente dieron un gran fruto. Pero antes de iniciar las grabaciones, el cantautor regional tuvo que solicitar el permiso de Pepe Aguilar, padre de Ángela, quien los autorizó y les dio la venia.

Así fue como Christian le envió el tema a la menor para que Pepe le diera el visto bueno y, una vez todo conforme, Ángela grabó su versión de la canción y se lo entregó de vuelta para que puedan perfeccionar los detalles. Como se recuerda, los artistas compartieron escenario en los Premios Juventud del 2019.

ASÍ GRABARON “DIME CÓMO QUIERES”

A causa de las restricciones por la Covid-19, los jóvenes se vieron limitados a trabajar su tema a distancia. Cada uno hizo su parte por separado y los editores hicieron mil maravillas para lograr el espectacular resultado. En efecto, el tema pegó en todas las plataformas, acumulando solo en YouTube más de 400 millones de reproducciones.

Debido al éxito de “Dime cómo quieres”, muchos pensaron que las colaboraciones entre los intérpretes no se detendrían; sin embargo, en una entrevista la cantante dijo que no volvería a grabar un dueto con Nodal, mas no cerró la posibilidad de trabajar con alguien más.

ÁNGELA AGUILAR Y BRIAN SANDOVAL

Los fans de Ángela quedaron sorprendidos al ver en Instagram un video compartido por Leonardo, su hermano, donde se le observa interpretando el tema “Si se acabó” junto al músico Brian Sandoval. Al instante, los cibernautas llenaron de ‘me gusta’ la publicación y le cuestionaron sobre la posibilidad de una futura colaboración, especialmente después de escuchar lo dijo Leonardo.

“Que se arme el dueto”, se oye decir al hermano de la artista, quien los grabó la noche del pasado viernes 27 de agosto en una reunión privada que dirigió el mismo compositor y cantante de música regional, Brian Sandoval.

¿QUIÉN ES BRIAN SANDOVAL?

Sandoval inició su carrera como voz principal del grupo “Norteño Banda 4.5” en el 2014, compartiendo con algunos artistas como Julión Álvarez. Al poco tiempo se unió con su hermano Isaías y formó “Los Hermanos Sandoval”. Actualmente se encuentra perfeccionado su talento para la composición.

Algunas de sus composiciones más exitosas son “Por qué me ilusionaste” y “Caricias Clandestinas”. Así como “El Aroma de Tu Piel”, “Le Volví A Fallar”, “El Aferrado” y “Nuestro Gran Secreto”.