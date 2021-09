La conductora de televisión, Gisela Valcárcel, reveló que viajó a Miami (Estados Unidos) tras la final de ‘Reinas del Show’, donde la venezolana Korina Rivadeneira se llevó el título en medio de la polémica desatada por la renuncia de Allison Pastor.

“Son algunos días de descanso, un descanso obligatorio. Las finales lo dejan a una, uffff, con 40 vueltas”, comentó al programa América Hoy.

También detalló que el motivo de su viaje a Miami fue ver a sus sobrinos, hijos de su hermana Martha, quien falleció en mayo de 2020 debido al cáncer. La productora de GV Producciones dijo sentirse bendecida al ganar dos hijos más.

“Yo tengo acá a mis sobrinos. A uno de ellos aún no pude ver, pero sí vi a Marcos (mi sobrino) El primer viaje que hice a Miami, después de a partida de mi hermana fue en setiembre, hace un año (...) Yo he venido acá a estar con mis sobrinos. Siento que la vida me ha regalado, sin que uno se lo proponga, yo tengo una hija (Ethel), pero ahora tengo tres”, comentó al programa ‘América Hoy’.

Indicó que Marcos, además de ser su sobrino, también es su ahijado. “Hoy besarlo y abrazarlo es un ejercicio que he tenido que hacer”.

